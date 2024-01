MATT POKORA THEATRE DE PLEIN AIR – PARC EXPO Colmar, jeudi 1 août 2024.

Matt Pokora Inutile de le rappeler : lui, c’est l’enfant du pays qui rend si fière sa région. Matt Pokora joue à domicile à l’occasion de ses 20 ans d’une carrière ponctuée de tubes innombrables. Avec une scénographie techno-futuriste dont il a le secret, des effets spéciaux hallucinants et des enchaînement scéniques à nous couper le souffle, l’artiste alsacien, entouré de ses danseurs et musiciens, apportera sur scène une densité quasi magnétique, à l’égal des shows grandioses des plus grandes stars internationales. Il aura forcément à cœur de tout donner devant son public chéri, sa famille.

Tarif : 50.00 – 50.00 euros.

Début : 2024-08-01 à 20:00

THEATRE DE PLEIN AIR – PARC EXPO AV DE LA FOIRE AUX VINS 68000 Colmar 68