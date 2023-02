MATT MAESON POPUP!, 16 février 2023, PARIS.

AEG PRESENTS FRANCE ( L-R-21-2451/L-R-21-2452) PRESENTE : ce concert. Matt Maeson, l’un des chanteurs-compositeurs les plus intrépides de sa génération, continue de prouver l’impact puissant de révéler pleinement ses démons et ses dégâts. Avec l’arrivée de “Bank On A Funeral” en 2019, le natif de Virginie, est entré dans l’histoire en tant que premier artiste solo masculin à obtenir deux titres, tiré d’un premier album, à la première place des radios alternatives, grâce au succès retentissant des singles “Hallucinogenics” et “Cringe”. Avec maintenant plus d’un milliard de streams, comprenant sa collaboration avec Lana Del Rey sur un remix de ”Hallucinogenics”, le musicien revient avec son deuxième album “Never Had To Leave”, un corpus de travail révélateur qui incarne un espoir retrouvé, mais renforce l’intensité brute et la vérité sans réserve qui ont défini la musique de Maeson dès le début. Le résultat : une collision frénétique entre rock & roll, folk et une pop autant audacieuse qu’irrésistible. Matt Maeson embarque en 2023 dans une tournée intimiste et jouera au POPUP! le 16 février !

POPUP! PARIS 14 RUE ABEL Paris

