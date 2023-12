MATT JOHNSON (OF JAMIROQUAI) New Morning Paris, 27 mars 2024, Paris.

Le mercredi 27 mars 2024

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 29.70 EUR

Aux côtés de Jay Kay dans l’aventure Jamiroquai depuis 2002, Matt Johnson est devenu le pilier aux claviers du groupe de funk le plus populaire au monde de ces 30 dernières années !

Toujours membre actif de Jamiroquai dont il a produit le dernier album en date , »Automaton », Matt peut également se targuer d’innombrables collaborations internationales. Mais c’est avant son album solo « With the music », un pur projet jazz funk, que Matt vient défendre sur la scène du New Morning, entouré d’un casting en or made in UK.

Depuis 21 ans, Matt fait partie intégrante du phénomène funk britannique Jamiroquai, prenant le relais aux claviers du regretté Toby Smith et co écrivant depuis la plupart des productions du groupe. Il a d’ailleurs coproduit leur dernier album, « Automaton », qui a atteint la première place sur iTunes dans 39 pays. Matt est aussi un musicien de studio très prisé, composant et collaborant avec un large éventail d’artistes tels que Duffy, Ashanti, Lizzo, S.G. Lewis, Nolwenn Leroy, Lucky Daye, Nothing but Thieves, Dizzee Rascal et bien d’autres.

== Line up ==

Matt Johnson (Claviers), Derrick Mckenzie (Batterie), Ernie Mckone (Basse), Valérie Étienne (Voix), Andrew Smith (Guitare), Hazel Fernandes (Voix)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20240327-5864-matt-johnson.html

