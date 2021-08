MATT HOUSTON LIVE – BEZIERS PLAGE Béziers, 10 septembre 2021, Béziers.

La star du RnB des années 2000, Matt Houston, sera à Béziers Plage pour un live de folie!

Le chanteur de “Rnb de rue” interprètera ses plus grands hits, accompagné de DJ Rapeed et DJ Yas.

Venez danser sur les plus gros hits RnB des années 90 et 2000!

Réservation conseillée

Présentation d’un pass sanitaire demandé:

– certificat de vaccination complet

– certificat de rétablissement

– résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 72h.

Possibilité de se faire tester à l’entrée de Béziers Plage.

