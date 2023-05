Matsuri : le festival japonais XXL Parc Floral de Paris, 7 juillet 2023, Paris.

Du vendredi 07 juillet 2023 au dimanche 09 juillet 2023 :

.Tout public. payant

L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 7 ans.

Prix des billets achetés le jour même Adulte 12€, Enfant 6€

Du 7 au 9 juillet, le festival Matsuri revient pour une 2e édition au Parc Floral de Paris. Au programme : dégustations de saké, de la street food, des shows et animations incroyables… Matsuri vous promet un voyage au pays du soleil levant !

Après le succès retentissant de l’année dernière, avec plus de 10 000 visiteurs, MATSURI voit les choses en grand cette année et se tiendra au Parc Floral de Paris du 7 au 9 juillet.

Venez profiter des nombreux stands de street food et de produits artisanaux japonais présents sur place ! Il sera également possible de déguster une grande variété d’alcools japonais (et d’acheter ceux que vous avez préféré !), dont plus de 1000 bouteilles de saké. Vous pourrez aussi participer à divers ateliers typiquement japonais, et recueillir des informations sur les régions du Japon afin de planifier votre prochain voyage. Vous aurez l’impression d’être au Japon tout en étant à Paris grâce à MATSURI.

Cette année, un quiz ouvert à tous les visiteurs sera organisé tous les jours du festival MATSURI. Le grand gagnant remportera un billet d’avion aller-retour pour le Japon ! Il y aura également d’autres lots à gagner, tels que du saké, des plats japonais ou encore des produits artisanaux. Quant aux questions posées lors du quiz, elles seront bien évidemment en lien avec le Japon et la France. Nous vous invitons à participer à ce quiz qui saura mettre tout le monde de bonne humeur !

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://www.matsuri-paris.com/ https://www.matsuri-paris.com/

©Jean-Baptiste Gurliat/Ville de Paris