Matsuri, contes des fêtes japonaises Maison de la culture du Japon, 5 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 5 au 6 novembre 2021 :

vendredi, samedi de 14h30 à 15h30

Spectacle Jeune Public : Rakugo Les Japonais savent faire la fête comme personne ! Si, d’aventure, un nuage de tristesse vient assombrir votre humeur, venez festoyer lors d’un matsuri nippon. Cette grande célébration familiale comblera cœurs et papilles. Vous y croiserez un homme bien embêté par un cerisier poussant sur sa tête, un serpent magique, un comédien maître dans l’art du masque et un père dépassé par les caprices de son fiston. Yokoso ! Bienvenue à tous !”

Conteur : Stéphane Ferrandez Auteure : Sandrine Garbuglia

