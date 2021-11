Mat&Rio Exploradôme, 19 décembre 2021, Vitry-sur-Seine.

Mat&Rio

Exploradôme, le dimanche 19 décembre à 14:00

Ça flotte ? Ça colle ? C’est mou ? Suis les aventures de nos personnages de conte pour découvrir avec eux les matières et leurs propriétés ! Par le biais d’un conte raconté par le médiateur, mettant en scène un renard et un cochon qui aident une loutre et un un oiseau à échapper à leur prédateur, les participants apprennent à reconnaître les matières et leurs propriétés : flottaison, aimantation, texture, perméabilité, sonorité, transparence… Ils découvrent également d’où viennent les différents matériaux et les matières brutes dont ils sont issus.

Inscription en ligne obligatoire, 8 € par participant·e

Fais des expériences sur de nombreux matériaux et objets pour offrir à un petit Renard sa maison idéale

Exploradôme 18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Centre Ville Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T14:00:00 2021-12-19T15:00:00