Matrimoine: La culture, les femmes et Pierrefonds Pierrefonds, 18 septembre 2021, Pierrefonds.

Matrimoine: La culture, les femmes et Pierrefonds 2021-09-18 – 2021-09-19

Pierrefonds Oise Pierrefonds

A l’occasion du Matrimoine à Pierrefonds durant le Week end du 18-19 Septembre 2021, l’AMI en partenariat avec la Mairie et l’Office de Tourisme de Pierrefonds, Artefakt et le Collectif 1001 Femmes se mobilise pour mettre en avant les femmes, la culture et la ville de Pierrefonds, notamment à travers le personnage emblématique de « Séverine », journaliste engagée combattante pour les droits des femmes.

Une exposition d’œuvres photographiques et de tableaux sur le thème de la féminité sera proposée dans l’ancienne gare ainsi qu’un Marché Artisanal réunissant artistes et créateurs locaux sur la place de l’hôtel de ville les 2 jours de 10h à 18h.

L’office de tourisme de Pierrefonds organise un circuit touristique animé par un guide conférencier dans la ville aux horaires suivants: 10h30, 13h30 et 15h le samedi et 13h30 et 15h le dimanche.

Le dimanche, une inauguration de la nouvelle plaque de Séverine se tiendra en présence de Madame La Préfète de L’oise à 10h30.

Dans la continuité de la journée, un concert interculturel vous est offert sur la place de l’hôtel de ville à 14h.

Enfin, une conférence de “Sévérine, vous est proposé de 14h à 18h dans le foyer Napoléon.

Accès libre et gratuit pour tous

ami.compiegne@wanadoo.fr

AMI

dernière mise à jour : 2021-09-04 par