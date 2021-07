Matrimoine Afro-Américano-Caribéen Maison Internationale Universitaire – Clermont-Ferrand, 17 septembre 2021, Clermont-Ferrand.

Matrimoine Afro-Américano-Caribéen

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Maison Internationale Universitaire – Clermont-Ferrand

MATRIMOINE AFRO-AMÉRICANO-CARIBÉEN ———————————- ### Exposition en réalité augmentée Cette exposition réunit le projet de recherche-création « Legs et transmissions artistiques et culturels au féminin », de Karine Bénac- Giroux (recherche) de l’Université des Antilles (Martinique, Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales) et d’Anja Beutler (photographie) ainsi que des photographies d’artistes caribéennes réalisées dans le cadre du programme Matrimoine Afro-Américano-Caribéen. Le projet « Legs et transmissions artistiques et culturels au féminin » a pour but d’expérimenter et de rechercher, en dialogue avec les artistes photographiées, différents aspects et spécificités du matrimoine afro-américano-caribéen. Le concept de l’exposition photographique consiste en une combinaison, pour chaque artiste présentée, de deux photos emblématiques de la manière dont elles ressentent leurs liens au matrimoine et de l’influence de celui-ci sur leur pratique artistique. L’exposition _Matrimoine Afro-Américano-Caribéen_ comprend également des photographies d’archives d’autres artistes majeures de la Caraïbe et d’Amérique latine. L’ensemble des photographies de l’exposition Matrimoine Afro- Américano-Caribéen sont l’objet d’augmentations (entretiens filmés, improvisations, photographies). _Artistes présentées :_ Emilie Alves (Martinique, ©Anja Beutler) Elodie Barthélémy (Haïti, ©Anja Beutler) Alexandra Déglise (Martinique, ©Anja Beutler) Yanick Lahens (Haïti, ©archive de l’artiste) Chantal Loïal (Guadeloupe, ©Anja Beutler) Michèle Manuel (Haïti, ©archive de l’artiste) Ymelda Marie-Louise (Haïti/Martinique, ©Anja Beutler) Jiovanna Osorio Jácome (Colombie, ©Jesús David Osorio) Barbara Prézeau-Stephenson (Haïti, ©Anja Beutler) Rita Ravier (Martinique, ©archive de l’artiste) Lucette Salibur (Martinique, ©Anja Beutler) Dominique Sylvain (Haïti, ©Anja Beutler) Organisateurs : Université Clermont Auvergne (Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique, Service Université Culture, UFR LCC) en partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Infotronique d’Haïti, l’Université des Antilles (Pôle Martinique), l’AUF Caraïbe.

Entrée libre

Exposition de photographies en réalité augmentée conçue dans le cadre du programme de recherche-création Matrimoine Afro-Américano-Caribéen

Maison Internationale Universitaire – Clermont-Ferrand 9 rue Kessler – Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Saint-Jacques Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00