Matrimoine Afro-Américano-Caribéen : FEMMES D’AFRIQUE DU SUD – les ravages de la colonisation et de la décolonisation Institut d’Auvergne-Rhône-Alpes du Développement des Territoires (IADT), 17 septembre 2021, Clermont-Ferrand.

Matrimoine Afro-Américano-Caribéen : FEMMES D’AFRIQUE DU SUD – les ravages de la colonisation et de la décolonisation

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Institut d’Auvergne-Rhône-Alpes du Développement des Territoires (IADT)

FEMMES D’AFRIQUE DU SUD – Les ravages de la colonisation et de la décolonisation ——————————————————————————– ### Exposition en réalité augmentée Cette exposition est consacrée au dynamisme des habitantes des townships de la ville du Cap. Le township est une ville dans la ville avec des habitations formelles modestes et des habitations informelles. Ce sont de vastes terrains vagues en périphérie des grandes villes sur lesquels les Noirs, les Métis et les Indiens ont été déplacés à la suite du _Group Areas Act_, une loi inique instaurée en 1950. La vie peut être d’une dureté implacable dans les townships, surtout pour les femmes, mais l’esprit d’Ubuntu selon lequel l’humanité est une et le partage indispensable, les encourage à lancer des projets concrets pour améliorer les conditions de vie de leur communauté. L’exposition souligne le clivage entre la ville blanche et les townships, conséquence de la colonisation et de la décolonisation, et met en valeur des formes de solidarités internes et externes à Cape Town. Une femme, Nicole Périé, une Française éprise du peuple xhosa du Cap, a créé en 2015 une association solidaire qui construit des ponts fraternels et solidaires entre les deux communautés. Sans aucune aide gouvernementale, elle a su aider ces femmes à mener leurs projets sociaux jusqu’à leur terme. Partons à leur rencontre. _Crédits_ Crédit photo et vidéo : Raphaële Parello et Cap-O-Cap Crédit audio : Anaïs Parello Expertise : Assia Mohssine (Université Clermont Auvergne) Organisateurs : Université Clermont Auvergne (Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique, Service Université Culture, UFR LCC) en partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Infotronique d’Haïti, l’Université des Antilles (Pôle Martinique), l’AUF Caraïbe.

Entrée libre

Exposition de photographies en réalité augmentée conçues dans le cadre du programme de recherche-création matrimoine Afro-Américano-Caribéen.

Institut d’Auvergne-Rhône-Alpes du Développement des Territoires (IADT) 51 bd François Mitterrand 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Les Salins Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00