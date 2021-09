Matrimoine 2021 : Visites spectaculaires et décalées mais toujours dans les temps / Agence TIC TAC Cathédrale de Noyon, 18 septembre 2021, Noyon.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cathédrale de Noyon

Un voyage hors du temps ! Pas de précipitation ! Et surtout, Together ! Together ! Avec l’Agence TIC TAC, constituée d’hommes et de femmes formées au difficile métier de « guide dans l’espace-temps », vous serez choyés, dorlotés : on se faufile, on accélère, on observe, en toute confiance, chacun des participant-e-s a la sensation d’être privilégié-e. Le temps et l’espace ne deviennent plus qu’une notion abstraite pour le/la visiteur-se et pourtant… Avec l’Agence TIC TAC, keep cool ! Tout est géré, avec calme, poésie et humour. À Noyon, laissez-vous entraîner pour une visite toute particulière dans les méandres de l’histoire, peu connue, de femmes célèbres de la ville. Avec le soutien de HF Hauts de France De la Région Hauts de France et de la DRDFE”

Cathédrale de Noyon place du parvis 60400 Noyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00