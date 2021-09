Wattignies Centre Social Le tilleul 9 rue du petit bois 59139 Wattignies Nord, Wattignies Matrimoine 2021 : Les 7 Mères veillent au monde Centre Social Le tilleul 9 rue du petit bois 59139 Wattignies Wattignies Catégories d’évènement: Nord

Exposition et tables rondes organisées par les jeunes sur les femmes ayant contribuer à faire évoluer l’image des femmes dans la société (sport, culture, politique, santé etc.). Anthony Rousseau et des intervenant.es du CORIF, du CIDFF et la Ligue de l’enseignement. Exposition et tables rondes organisées par les jeunes sur les femmes ayant contribuer à faire évoluer l’image des femmes dans la société (sport, culture, politique, santé etc.). Centre Social Le tilleul 9 rue du petit bois 59139 Wattignies 9 rue du petit bois 59139 Wattignies Wattignies Nord

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T21:00:00

