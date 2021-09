Lille Le 188,2bis rue Castiglione,59800 LILLE Lille, Nord Matrimoine 2021 : Lecture de Colette / La Structure Cie Le 188,2bis rue Castiglione,59800 LILLE Lille Catégories d’évènement: Lille

Le 188, 2bis rue Castiglione, 59800 LILLE, le dimanche 19 septembre à 16:00

Colette ou l’art de brouiller les pistes, de se livrer ou feindre de le faire pour mieux se préserver. C’est dans ce labyrinthe constitué de milliers de mots, de miroirs, de reflets, qu’elle va et qu’elle vient, qu’elle se cache, et que ce spectacle propose de la débusquer. Mise en scène: Sylvie Pothier, assistée de Louise Grenier. Interprétation: Valentine Regnaut. Colette ou l’art de brouiller les pistes, de se livrer ou feindre de le faire pour mieux se préserver. Le 188,2bis rue Castiglione,59800 LILLE 2bis rue Castiglione, 59800 LILLE Lille Fives Nord

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00

