du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Théâtre de cambrai

Spectacle Jeune Public à voir en famille / théâtre gestuel vidéo Pour inspirer sa jeune sœur, un grand frère raconte chaque jour la vie d’une femme extraordinaire. Chacune d’elles en son temps a fait preuve de courage, de persévérance, d’intelligence, d’inventivité… Equipe artistique : Myriam Dooge, Yann Corlay, Alexandra Luyat, Thomas Josse, Cynthia Gallastégui ou Doriane Le Garrec (en alternance) Pour inspirer sa jeune sœur, un grand frère raconte chaque jour la vie d’une femme extraordinaire. Théâtre de cambrai Place Jean Moulin – 59400 Cambrai Cambrai Nord

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

