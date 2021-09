Matrimoine 2021 : C’est l’appel du matin / Les Fous à réAction [associés] Médiathèque “L’Albatros”, 18 septembre 2021, Armentières.

Matrimoine 2021 : C’est l’appel du matin / Les Fous à réAction [associés]

le samedi 18 septembre à Médiathèque “L’Albatros”

Cette lecture est née de l’envie de mettre en lumière les textes d’une femme, **Charlotte Delbo** – poétesse, écrivaine et résistante – revenue des camps de concentration. Son œuvre méconnue semble incontournable : elle y raconte avec force ce qui l’a poussée à survivre au milieu de ce chaos ; comment la solidarité entre femmes et le théâtre l’a aidée à tenir debout pendant l’interminable appel du matin. Elle nous emmène sur les chemins de l’inimaginable, convoque la poésie et le théâtre pour s’envoler. Quitte à sacrifier une ration de pain contre une brochure du Misanthrope de Molière. Equipe artistique : Les fous à réAction [associés] Textes de Charlotte Delbo (Droits théâtre gérés par les Éditions de Minuit) Interprétation : Lyly Chartiez-Mignauw et Olivier Menu Régie artistique : Vincent Dhelin et Olivier Menu Avec le soutien de HF Hauts de France De la Région Hauts de France et de la DRDFE”

Médiathèque “L’Albatros” 1 rue Paul Pouchain – 59280 Armentières Armentières Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00