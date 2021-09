Matrimoine 2021 : Brigades D’interventions Matrimoine / Compagnie de la Yole Médiathèque du centre-ville, 18 septembre 2021, 3 Cour des Lettres Beauvais.

Matrimoine 2021 : Brigades D’interventions Matrimoine / Compagnie de la Yole

le samedi 18 septembre à Médiathèque du centre-ville

Performances artistiques ambulatoires autour d’un héritage culturel méconnu : celui des cheffes de troupes, autrices et « activistes » du théâtre des siècles passés. Ces brigades d’intervention de la Compagnie de la Yole vous feront découvrir des déclarations et prises de paroles d’autrices des siècles passés, en interaction avec leurs portraits et des extraits de leurs œuvres. Parmi elles : **Olympe de Gouges, Louise Labé, Anne-Marie du Boccage, Marie-Anne Barbier, Marguerite de Navarre…** Equipe artistique : Compagnie de la Yole Conception et mise en scène : Pascale Oyer Interprétation : Valérie Fernandez – Annabelle Hanesse – Izabela Romanic Kristensen – Pascale Oyer et des acteur.rice.s en formation actuellement au CRR d’Amiens ainsi que des habitant.e.s de Beauvais, participant.e.s du chantier théâtre de la Compagnie de la Yole Avec le soutien de HF Hauts de France De la Région Hauts de France et de la DRDFE

Médiathèque du centre-ville 3 Cour des Lettres Beauvais 3 Cour des Lettres Beauvais Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00