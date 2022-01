Matricule F34900 à Saint-genis-les-Ollières (69) Espace Culturel L’Escale Saint-Genis-les-Ollières Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Saint-Genis-les-Ollières

Matricule F34900 à Saint-genis-les-Ollières (69) Espace Culturel L’Escale, 9 octobre 2020, Saint-Genis-les-Ollières. Matricule F34900 à Saint-genis-les-Ollières (69)

Espace Culturel L’Escale, le vendredi 9 octobre 2020 à 20:00

Trois femmes, trois générations racontent au travers des mots d’André Pédron, l’histoire de cet homme résistant de la seconde guerre mondiale qui s’est battu pour la liberté et pour conserver son identité. Sur scène un musicien accompagne ces femmes sur le chemin de la mémoire. Un spectacle pluridisciplinaire mêlant texte, danse, chant et vidéos adapté du livre d’André Pédron « De Montluc à Belsen matricule F34900 ». Par le Collectif InterDisciplinaire – Mise en scène Amandine VINSON – Interprétation: Maud Roussel, Pauline Thireau Pierrick Monnereau et Jeanne Morel

NC

Récit d’un déporté – Spectacle pluridisciplinaire adapté du livre d’André Pédron Espace Culturel L’Escale 19 Av. de la Libération, Saint-Genis-les-Ollières Saint-Genis-les-Ollières Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-09T20:00:00 2020-10-09T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Saint-Genis-les-Ollières Autres Lieu Espace Culturel L'Escale Adresse 19 Av. de la Libération, Saint-Genis-les-Ollières Ville Saint-Genis-les-Ollières lieuville Espace Culturel L'Escale Saint-Genis-les-Ollières Departement Métropole de Lyon

Espace Culturel L'Escale Saint-Genis-les-Ollières Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-genis-les-ollieres/