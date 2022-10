» O » Matrice / Atelier B Paris Catégorie d’évènement: Paris

O met en scène des musiciens live et un ensemble de petits instruments acoustiques, robotisés, disposés dans l’espace de manière à entrer en résonance avec l’environnement sonore. Matrice / Atelier B 15 square de Vergennes, Paris Quartier Saint-Lambert Paris 75015 Île-de-France Dans le cadre de la nuit Blanche à Paris, Matrice AtelierB propose une rencontre entre le projet « O » de Vincent Martial et les musiciens des Equipages de la Flotte dirigés par le chef de musique Alexandre Kosmicki.

Le projet « O » s’installe dans l’ancien atelier de Louis Barillet maitre Verrier du début du 20 è siècle.

Vincent Martial créé spécialement pour cette occasion, une composition pour son ensemble de modules sonores robotisés et 5 musiciens de la flotte.

Une série de performances de 10 minutes pour 15 personnes feront résonner cet espace conçu et réalisé par l’architecte Mallet-Stevens. de 19h15 à 1h du matin

2022-10-01T19:15:00+02:00

2022-10-02T01:00:00+02:00 sonambule

