Ujjaya & Anne de Commines : Gongs,bols & poésie Matreselva, 19 mai 2022 19:30, .

Jeudi 19 mai, 19h30 Sur place Tarif unique 5€

Ujjaya & Annes de Commines en concert . Ujjaya : grands gongs, bols tibétains, bol de cristal, cloches tubulaires, theremin / Anne de Commines : poésie, lue par François Cognard.

Les grands gongs, bols (tibétains, chinois et bol de cristal) et les cloches tubulaires du musicien d’ambient Ujjaya répondront à la poésie cosmique de Anne de Commines. Les textes seront lus par François Cognard .Certains passages seront accompagnés par de la guitare acoustique , du theremin ou par un traitement électro-acoustique des gongs.

Après le succès de leur collaboration sur le poème “Effacer l’épreuve” que le duo avait donné à l’ambassade de Roumanie en 2018, c’est tout naturellement qu’il se retrouve de nouveau en 2022 sur “Poèmes éphémères” dans un format encore plus somptueux, à la fois cosmique et proche du silence.

Mais tout à fait à l’opposé de l’ambassade de Roumanie, c’est à Matreselva un lieu alternatif parisien, plein de chaleur et de poésie qu’ils ouvriront cette brèche vers les espaces intérieurs. Intimité et vastitude seront au rendez-vous.

Matreselva 32 rue du hameau Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris

jeudi 19 mai – 19h30 à 20h30