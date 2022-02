Matra Snowcross Villard-de-Lans Villard-de-Lans Catégories d’évènement: Isère

Villard-de-Lans

Matra Snowcross La Colline des Bains Avenue des Bains Villard-de-Lans

2022-03-26 – 2022-03-27

2022-03-26 – 2022-03-27 La Colline des Bains Avenue des Bains

Villard-de-Lans Isère Villard-de-Lans Compétition en e-FatBike Matra, se déroulant en plusieurs étapes. Unique en son genre, compétition gratuite ouverte à tout public : débutants, amateurs, sportifs confirmés, elle vous permettra de tester vos limites, sur des circuits enneigés. +33 4 76 95 10 38 La Colline des Bains Avenue des Bains Villard-de-Lans

