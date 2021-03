Les Allues Les Allues Les Allues, Savoie Matra snow cross – La finale Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Testez vos limites sur le parcours enneigé fait de bosses, slalom, virages enneigés, tables, montées…Nombreux cadeaux à gagner! +33 4 79 08 60 01 https://matra-snowcross.com/ Gratuit et ouvert à tous ! Affrontez-vous lors de la grande finale sur une compétition de e-Fat Bike. Les vélos sont fournis.

Détails Catégories d’évènement: Les Allues, Savoie Autres Lieu Les Allues Adresse La Grenouillère - Méribel Mottaret Front de Neige - Méribel Mottaret Ville Les Allues