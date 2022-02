MATRA experience Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Les Allues Savoie Matra expérience vous propose de découvrir le vtt fatbike sur neige! Rendez- vous sur le stand Matra à Mottaret. Casques fournis sur place, prévoir gants et vêtements chauds pour la randonnée découverte! Plusieurs parcours possibles, contactez le moniteur +33 6 51 57 86 29 Méribel – Mottaret Front de neige Méribel-Mottaret Les Allues

