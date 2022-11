Matra E-MTB Snow Cross à Val Louron Génos Génos Catégories d’évènement: Génos

Hautes-Pyrénées

Matra E-MTB Snow Cross à Val Louron

VAL LOURON Pied de pistes et domaine skiable Génos Hautes-Pyrénées

2023-02-20 – 2023-02-21

VAL LOURON Pied de pistes et domaine skiable

Génos

Du 20/02/2023 à 10h00 au 21/02/2023 à 16h00

Compétition de e-fatbike, c’est gratuit (matériel fourni) et accessible à tous (taille mini 1m50)

1er jour : essais libres + qualifications

2ème jour : compétitions et remise des prix +33 5 62 99 99 00 http://www.val-louron-ski.com/ VAL LOURON Pied de pistes et domaine skiable Génos

