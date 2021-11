Germ Germ Germ, Hautes-Pyrénées Matra E-MTB Snow Cross à Peyragudes Germ Germ Catégories d’évènement: Germ

Hautes-Pyrénées

Matra E-MTB Snow Cross à Peyragudes Germ, 24 février 2022, Germ. Matra E-MTB Snow Cross à Peyragudes Peyragudes PEYRAGUDES Germ

2022-02-24 – 2022-02-25 Peyragudes PEYRAGUDES

Germ Hautes-Pyrénées Germ « La Matra Snow Cross est un championnat en e-FatBike, qui se déroule en plusieurs étapes.

Unique compétition ouverte à tout public : débutants, amateurs, sportifs confirmés ou passionnés, elle vous permettra de tester vos limites, sur des circuits enneigés.

Venez faire le plein d’adrénaline dans le cadre idyllique des plus beaux domaines skiables de France, lieux sublimes propices aux performances sportives. » +33 5 62 99 69 99 http://www.peyragudes.com/ Peyragudes PEYRAGUDES Germ

dernière mise à jour : 2021-11-16 par Maison de Peyragudes|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Germ, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Germ Adresse Peyragudes PEYRAGUDES Ville Germ lieuville Peyragudes PEYRAGUDES Germ