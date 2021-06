Notre-Dame-de-Bellecombe Notre-Dame-de-Bellecombe Notre-Dame-de-Bellecombe, Savoie MATRA – e-Bike Dual Slalom Notre-Dame-de-Bellecombe Notre-Dame-de-Bellecombe Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bellecombe

Savoie

MATRA – e-Bike Dual Slalom Notre-Dame-de-Bellecombe, 20 juin 2021-20 juin 2021, Notre-Dame-de-Bellecombe. MATRA – e-Bike Dual Slalom 2021-06-20 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-20 16:30:00 16:30:00

Notre-Dame-de-Bellecombe Savoie Notre-Dame-de-Bellecombe 10h-12h : Tests VTTAE MATRA

14h : Course en dual slalom avec VTTAE MATRA

Venez vous défier sur ce slalom parallèle entre amis, en famille ou même juste défier le chronomètre !

Podium par catégories avec lots MATRA info@notredamedebellecombe.com +33 4 79 31 61 40 https://www.valdarly-montblanc.com/fr/ete/agenda/les-grands-evenements/e-bike-tour/ 10h-12h : Tests VTTAE MATRA

14h : Course en dual slalom avec VTTAE MATRA

Venez vous défier sur ce slalom parallèle entre amis, en famille ou même juste défier le chronomètre !

Podium par catégories avec lots MATRA

Détails Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bellecombe, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Notre-Dame-de-Bellecombe Adresse Ville Notre-Dame-de-Bellecombe lieuville 45.79186#6.57958