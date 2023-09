CAUE 49 – C’Positif : L’aménagement des espaces publics MATP – Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage Angers, 26 septembre 2023, Angers.

1/ Présentation du projet de Terrain d’aventures du Clos Coutard, à Saumur

La ville de Saumur a reçu un legs dans les années 50 d’un terrain ne pouvant être aménagé que sous la forme d’un espace vert. Une école a tout de même été construite sur le terrain, mais après sa destruction il y a quelques années, le legs a refait surface, interdisant à la mairie de reconstruire sur ce site.

Sans programme vraiment précis, le bureau d’étude a proposé de réaliser un espace naturel en ville et d’en faire un terrain d’aventure pour les enfants du quartier et de la nouvelle école toute proche. Sur la base de reliefs variés, des jeux en Robiniers bruts et une mare ont été agencés. Une cinquantaine de fruitiers sont plantés et 1 500 arbres en jeunes plants composeront des bosquets dans quelques années. Les prairies naturelles composent le reste du site. S’inscrivant dans une tendance profonde du souhait de retour de nature en ville, le projet illustre parfaitement les principes d’une conception écologique des espaces verts laissant place à de nouvelles formes d’occupation de l’espace, plus naturelles et spontanées, plus favorables au retour d’une biodiversité aujourd’hui fragilisée.

Maitrise d’ouvrage : Ville de Saumur

Concepteur : Agence Talpa

2/ Retours d’expériences de projets de régénération des sols, par l’Agence Talpa

