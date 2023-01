Matmatah Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Matmatah Zénith Nantes Métropole, 9 décembre 2023, Saint-Herblain. 2023-12-09

Horaire : 20:30

Gratuit : non 36 € à 46 € BILLETTERIES : – www.zenith-nantesmetropole.com, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.seetickets.com- Réservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : kproduction44@orange.fr Depuis leur reformation en 2016, les Brestois de Matmatah ont réussi le pari de remplir toutes les salles dans lesquelles ils ont joué. Un « welcome back » qui embarque le groupe pour une imposante tournée à partir de février 2017. De la France à la Corée du Sud, en passant par la Belgique, les Etats-Unis, le Québec, la Suisse ou encore Saint-Pierre-et-Miquelon, le groupe a livré près de 100 concerts jusqu’à l’été 2018. Quatre ans après cette tournée sold out, Matmatah reprend la route dès mars 2023. Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

