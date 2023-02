Matmatah – TOURNEE 2023 ZENITH ROUEN LE GRAND QUEVILLY Catégories d’Évènement: Le Grand-Quevilly

Matmatah – TOURNEE 2023 ZENITH ROUEN, 30 novembre 2023, LE GRAND QUEVILLY. Matmatah – TOURNEE 2023 ZENITH ROUEN. Un spectacle à la date du 2023-11-30 à 20:00 (2023-03-03 au ). Tarif : 36.0 à 46.0 euros. Concert organisé par Eurêka – Halle Verrière (L2 -010918/L3 -010922) en coproduction avec Arsenal productions et produc-son epuis leur reformation en 2016, les brestois de Matmatah ont réussi le pari de remplir toutes les salles dans lesquelles ils ont joué. Un « welcome back » qui embarque le groupe pour une imposante tournée à partir de février 2017. De la France à la Corée du Sud, en passant par la Belgique, les Etats-Unis, le Québec, la Suisse ou encore Saint-Pierre-et-Miquelon, le groupe a livré près de 100 concerts jusqu'à l'été 2018.Quatre ans après cette tournée sold out, Matmatah reprend la route dès mars 2023.Casques anti-bruit pour enfant disponible sur place.Réservation PMR :03 87 96 82 91 Matmatah Votre billet est ici ZENITH ROUEN LE GRAND QUEVILLY AVENUE DES CANADIENS Seine-Maritime

