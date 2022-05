Matmatah – La Carène, 3 mars 2023, .

Matmatah – La Carène

2023-03-03 21:00:00 – 2023-03-03

Depuis leur reformation en 2016, les brestois de Matmatah ont réussi le pari de remplir toutes les salles dans lesquelles ils ont joué. Un welcome back qui embarque le groupe pour une imposante tournée à partir de février 2017. De la France à la Corée du Sud, en passant par la Belgique, les Etats-Unis, le Québec, la Suisse ou encore Saint-Pierre-et-Miquelon, le groupe a livré près de 100 concerts jusqu’à l’été 2018. Quatre ans après cette tournée sold out, Matmatah reprend la route dès mars 2023. Avec une première date à Brest-même le 3 mars ! Informations pratiques : nOuverture des portes à 20h Abonné·es La Carène : 27€ en prévente (frais compris) et sur place. nPlein Tarif : 33€ en prévente (frais compris) et sur place nTarif Réduit : 30€ en prévente (frais compris) et sur place. Une coproduction La Carène, Arsenal Productions et Margipop

contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/MATMATAH.html

