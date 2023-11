Matjé, 16 novembre 2023, .

Le jeudi 16 novembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

Chanson tropicale – Entre révolte et tendresse, ils ne choisissent pas ! Mais qu’est-ce qu’on attend pour foutre le feu quand on n’a que l’amour !

À la croisée de la chanson française avec la world music aux influences afro-latines, Matjé pose une plume poétique, sur une musique chaleureuse et entraînante alliant tradition et modernité



Il présentera au 360, son 2ème album « Sur mon dos » sorti en septembre 2023 sur le Label d’à Côté / Inouïe Distribution.

FRANCOFANS (oct 2023): ”Cet album est une friandise, une douceur, un fruit frais dans lequel on croque à pleine dent”

ROCK & FOLK (sept 2023): ”Matjé a beaucoup peaufiné sur scène ses chansons chaloupées qui sont autant de chroniques douces-amères sur des rythmes afro-latino”

Matjé se produira en quintet avec:

– Charles Giraud: kora, clavier, percussions et choeurs

– Balaz: accordéon

– Ludo Hellet : contrebasse

– Yoann Grenouilleau: batterie

Première partie : Alee & Mourad Musset de La Rue Kétanou

Alee & Mourad Musset se connaissent bien et depuis de longues années après de nombreuses collaborations. Que ce soit pour des premières parties de La Rue Ketanou, des bœufs improvisés ou les concerts du Collectif 13 dont font partie nos deux amis « poètes du bitume ».

Cette fois, ils ont décidé de monter ce projet ensemble, tous les deux, en comité restreint, pour défendre le nouvel album d’Alee, à travers une série de concert uniquement disponible en 2023.

Retrouvez « Alee & Mourad Musset (La Rue Ketanou) », sur scène, pour un concert en entier, mêlant humour, combats pacifiques, amour et mélancolie teintée d’espoir, entre phrasé hip-hop et chanson, entre machines et guitares…

Contact : https://le360paris.com/evenement/matje/

Matjé