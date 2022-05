Matisse, le tailleur de lumière Musée Matisse, 14 mai 2022 18:00, Nice.

Projection du documentaire « Matisse, le tailleur de lumière » en présence de sa réalisatrice, Isabelle Bony – Auditorium du musée

À l’âge de 78 ans et durant les six dernières années de sa vie, Henri Matisse consacre beaucoup de temps et d’énergie à une partie encore peu connue de son œuvre : le vitrail. L’utilisation de cette technique, nouvelle pour lui, s’inscrit dans le cadre de ses recherches sur la couleur et la lumière et les impressions qu’il exprime sont celles dont il s‘est imprégné tout au long de sa vie depuis les visites dans les cathédrales de son Nord natal jusqu’à son voyage en Océanie. Cet ultime travail, il l’entreprend comme un dernier défi à l’âge et à la maladie.

Isabelle Bony, réalisatrice du film, est la fille de Paul Bony, maître-verrier avec qui Matisse réalisa ses projets de vitraux.

ANNÉE : 2019

AUTEUR-RÉALISATEUR : Isabelle Bony

DURÉE : 52 minutes

DISTRIBUTION : Les Docs du Nord – ADAV

