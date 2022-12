Matisse. Cahiers d’art, le tournant des années 30, 1 mars 2023, .

Du mercredi 01 mars 2023 au lundi 29 mai 2023 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 18h00

. payant

De 10 à 12,50 euros

Les expositions sur Matisse sont foisonnantes. Parmi celles qui ont abordé les différentes périodes de sa carrière, très peu se sont penchées spécifiquement sur les années 1930. « Matisse. Cahiers d’art, le tournant des années 1930 » se consacre exclusivement à cette décennie.

En 1930, Matisse quitte la France pour un voyage à Tahiti, marquant ainsi volontairement une pause dans sa création, et engageant un tournant dans son œuvre. L’exposition « Matisse. Cahiers d’art, le tournant des années 1930 » revient sur cette décennie décisive. C’est à travers le prisme de Cahiers d’art, grande revue d’avant-garde créée par Christian Zervos en 1926, que l’exposition aborde l’œuvre de Matisse dans les années 1930. Porte-voix du modernisme international et des courants esthétiques de son temps, la revue rend compte de la production de l’artiste tout au long de l’entre-deux-guerres.

L’exposition, qui réunit un ensemble d’œuvres de cette période, propose d’en cerner les enjeux majeurs. Écarté de l’actualité artistique au cours des années 20, le travail du peintre revient au cœur des débats d’idées et des réflexions de l’époque, par le biais des publications régulières dans Cahiers d’Art, lesquelles mettent en lumière sa peinture d’avant 1916 – en particulier la plus radicale – et rendent compte de sa production en cours. Articles et reproductions des œuvres de Matisse contribuent à relancer la compétition avec Picasso. Dans les numéros successifs de la revue, Matisse figure aux côtés des artistes de son temps : Georges Braque, Juan Miro, Fernand Léger, Vassily Kandinsky, Mondrian, Le Corbusier ou Marcel Duchamp.

Plusieurs œuvres exceptionnelles, très rarement exposées en France, sont réunies à l’occasion de cette exposition, notamment Le Grand nu couché de Baltimore, Le Chant de Houston ou encore la série des Blouses roumaines de 1938 conservées dans différents musées américains. La densité et la complexité de cette décennie sont suggérées par des sculptures, des objets de la collection de Matisse, des dessins, des gravures, des peintures mais aussi des tirages récents d’états photographiques, des archives, des fragments de films et des numéros de Cahiers d’art.

© Succession H. Matisse / © Digital image, The Museum of Modern Art, New York / Scala, Florence Henri Matisse (1869-1954) Femme à la voilette, 1927. Huile sur toile, 61,6 x 50,2 cm The Museum of Modern Art, New York