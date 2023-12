Matis & the boyz 38Riv Jazz Club Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Matis & the boyz 38Riv Jazz Club Paris, 3 janvier 2024, Paris. Le mercredi 03 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 03 janvier 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€ Jazz, Compositions — Ce quartet explosif, réunit par Matis Regnault à la contrebasse, présente un répertoire de compositions originales coécrit par les quatre membres du groupe. Rassemblant pour cette occasion deux musiciens brillants de la scène allemande : Jan Prax au saxophones et Antoine Spranger au piano, ainsi que son ardent acolyte Arnaud Bichon à la batterie, Matis & the boyz délivre un jazz puissant, moderne et virtuose. Jan Prax : saxophone

Antoine Spranger : piano

Arnaud Bichon : batterie

Matis Regnault : contrebasse 38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/37

Julia Gat Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75004 Lieu 38Riv Jazz Club Adresse 38 rue de rivoli Ville Paris Departement Paris Lieu Ville 38Riv Jazz Club Paris latitude longitude 48.856427003097,2.3564829781449

38Riv Jazz Club Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/