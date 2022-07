MATINS TONIKS : STRECHING ET ÉTIREMENT POSTURAL Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornichet

MATINS TONIKS : STRECHING ET ÉTIREMENT POSTURAL Pornichet, 9 août 2022, Pornichet. MATINS TONIKS : STRECHING ET ÉTIREMENT POSTURAL

dunes du port d’échouage Pornichet Loire-Atlantique

2022-08-09 09:45:00 – 2022-08-09 Pornichet

Loire-Atlantique Rdv à 9h45 devant le port d’échouage sur la plage

Inscription obligatoire sur place, tarif 3 €

Repli en cas d’intempérie, information auprès de l’Office de tourisme Séance bien-être ouverte à tous Rdv à 9h45 devant le port d’échouage sur la plage

Inscription obligatoire sur place, tarif 3 €

Repli en cas d’intempérie, information auprès de l’Office de tourisme Pornichet

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornichet Autres Lieu Pornichet Adresse dunes du port d'échouage Pornichet Loire-Atlantique Ville Pornichet lieuville Pornichet Departement Loire-Atlantique

Pornichet Pornichet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornichet/

MATINS TONIKS : STRECHING ET ÉTIREMENT POSTURAL Pornichet 2022-08-09 was last modified: by MATINS TONIKS : STRECHING ET ÉTIREMENT POSTURAL Pornichet Pornichet 9 août 2022 dunes du port d'échouage Pornichet Loire-Atlantique

Pornichet Loire-Atlantique