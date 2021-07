Pornichet Pornichet Loire-Atlantique, Pornichet MATINS TONIKS RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET CARDIO Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornichet Loire-Atlantique Sur fond d’un paysage de carte postale et dans une ambiance chaleureuse, séances de renforcement musculaire et cardio tous les lundis matins de l’été

Une activité qui permet le renforcement des muscles posturaux et agit sur l’attitude et le maintien. Proposée par Energy Form et la Ville de Pornichet Inscription obligatoire à partir de 9h45 au port d’échouage, le nombre de participants est limité – durée 1 heure environ

Tarif : 3 €. Prévoir une serviette de plage, une bouteille d'eau et des lunettes de soleil.

