MATINS TONIKS QI GONG

MATINS TONIKS QI GONG 2021-07-13 09:45:00 – 2021-08-25

Pornichet Loire-Atlantique

Profitez de cette matinée dédiée au bien-être et découvrez le qi gong, une des 5 branches de la médecine chinoise.

Dans un cadre magnifique, les pieds dans le sable et face à la mer, votre zen attitude l’emportera sur le stress quotidien avec des exercices, en douceur, de posture et de respiration. Vous risquez de devenir adepte de cet art énergétique traditionnel !

Proposée par l’Association Pornichet TAO et la Ville de Pornichet.

Les mardis et mercredis de l’été

Rendez-vous à 9h45, inscription sur place, le nombre de participants est limité.

3€ par séance

Durée 1h env.

RDV devant la capitainerie du Port d’échouage

Serviette de plage, lunettes de soleil et bouteille d’eau recommandées

