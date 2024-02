Matinette l’amour ! Médiathèque de Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte, samedi 17 février 2024.

Lectures d’albums pour les 0-3 ans

Les livres c’est bon pour les bébés et l’amour aussi Agnès et Cécile vous propose des lectures d’albums pour les Tout-petits amoureux (et leurs parents) !

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 71 56

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 10:45:00

Médiathèque de Vexin-sur-Epte 8 bis Rue de la Mare

Vexin-sur-Epte 27510 Eure Normandie latornatheque@gmail.com

