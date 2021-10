Genève Musée d'histoire des sciences Genève Matinées décalées Musée d’histoire des sciences Genève Catégorie d’évènement: Genève

Matinées décalées Musée d’histoire des sciences, 17 octobre 2021, Genève. Matinées décalées

Musée d’histoire des sciences, le dimanche 17 octobre à 11:00

African Vibes ————- Thomas Dobler et Etienne M’Bappé sont deux solistes de renommée internationale. Ils invitent le public à un concert expliqué à travers différents styles de musique : la musique du monde, le jazz, la musique classique entre autres. Parlons d’un instrument : le vibraphone. Instrument relativement récent, le vibraphone a ses ancêtres en Afrique sous forme de divers balafons (instruments de percussion). Mais le vibraphone que l’on connait aujourd’hui a été inventé dans les années 1920 dans le contexte de l’expressionnisme. Le vibraphone a connu une remarquable célébrité pendant la période du “Swing”. Par la suite, des nombreuses innovations ont fait progresser et ont permis de développer l’histoire de cet instrument qui s’inscrit aujourd’hui dans tous les styles de musiques. Avec Thomas Dobler (vibraphone) & Etienne M’Bappé (basse)

CHF 0.-

Une autre façon de vivre le Musée d’histoire des sciences. Deux solistes de renommée internationale invitent le public à un concert expliqué à travers différents styles de musique. Musée d’histoire des sciences Rue de Lausanne 128, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T11:00:00 2021-10-17T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Musée d'histoire des sciences Adresse Rue de Lausanne 128, 1202 Genève Ville Genève lieuville Musée d'histoire des sciences Genève