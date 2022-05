Matinées-café du dimanche matin Audierne Audierne Catégories d’évènement: Audierne

Audierne Finistère Audierne Exposition des travaux des élèves adultes de l’Atelier d’arts plastiques Mascaret et de leur enseignante, Catherine Cottet à LA GALERIE, 25 rue Victor Hugo. Dessins, peintures, techniques mixtes.

Café offert lors de votre visite de l’exposition les dimanches 8 et 15 mai, de 10h à 13h. Nous vous attendons nombreux ! La Galerie 25 reu Victor Hugo Audierne

