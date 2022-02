Matinées aquatiques Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Matinées aquatiques Mairie de Colomiers, 22 février 2022, Colomiers. Matinées aquatiques

Mairie de Colomiers, le mardi 22 février à 00:00

Découvrez les plaisirs aquatiques et profitez de votre baignade pour tester les appareils de circuit training à l’Espace nautique Jean-Vauchère. Faites du sport e toute convivialité avec la Maison citoyenne St-Exupéry ! * Aquabike * Vélos elliptiques * Tapis * Nage libre **Renseignements : **05 61 15 31 79 mc-plein-centre@mairie-colomiers.fr > [Télécharger le programme de la Maison citoyenne](https://www.ville-colomiers.fr/mon-quotidien/maisons-citoyennes/programmation-et-agenda-des-maisons-citoyennes-428.html) Horaires ——– 10h-12h **Détails sur le lieu**: Maison citoyenne St-Exupéry Maison citoyenne St-Exupéry Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T00:00:00 2022-02-22T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers Departement Haute-Garonne

Mairie de Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Matinées aquatiques Mairie de Colomiers 2022-02-22 was last modified: by Matinées aquatiques Mairie de Colomiers Mairie de Colomiers 22 février 2022 COLOMIERS Mairie de Colomiers Colomiers

Colomiers Haute-Garonne