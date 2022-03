MATINEE ZEN Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

MATINEE ZEN Chamonix-Mont-Blanc, 3 avril 2022, Chamonix-Mont-Blanc. MATINEE ZEN Gymnase de l’Ecole Jeanne d’Arc 220 route des Pelerins Chamonix-Mont-Blanc

2022-04-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-03 14:00:00 14:00:00 Gymnase de l’Ecole Jeanne d’Arc 220 route des Pelerins

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR 60 60 Qi Gong + Tai Chi Eventail + Lunch Vegan

Places limitées – Réservez en ligne sur HelloAsso ChamQiGong

⛩✨☯️✨ anne.de.plaen@gmail.com +33 6 27 37 46 62 Gymnase de l’Ecole Jeanne d’Arc 220 route des Pelerins Chamonix-Mont-Blanc

