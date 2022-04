MATINÉE ZEN A L’OCÉANE Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2022-04-24 10:00:00 – 2022-04-24 12:30:00

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique Machecoul-Saint-Même EUR L’espace aquatique l’Océane de Machecoul Saint Même propose une matinée zen avec au programme Massages et Aguasofro

Prix d’une entrée à la piscine, animation gratuite.

Inscription obligatoire, places limitées matinée ZEN à l’espace aquatique L’Océane à Machecoul-Saint-Même +33 2 40 78 53 30 https://www.sud-retz-atlantique.fr/ L’espace aquatique l’Océane de Machecoul Saint Même propose une matinée zen avec au programme Massages et Aguasofro

