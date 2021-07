Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Finistère, Riec-sur-Bélon Matinée Yoga Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Catégories d’évènement: Finistère

Riec-sur-Bélon

Matinée Yoga Riec-sur-Bélon, 12 août 2021-12 août 2021, Riec-sur-Bélon. Matinée Yoga 2021-08-12 08:00:00 – 2021-08-12 12:30:00

Riec-sur-Bélon Finistère Riec-sur-Bélon Le programme:

8h-9h15 : pratique yoga à jeun

9h30-10h15 : pause + apporter son petit-déjeuner

10h30-11h30 : P.E.A.C.E. ( protocole d’empathie et d’abandon corporel et émotionnel )

11h30-12h30 : Pratique Yoga +33 6 03 64 70 42 Le programme:

8h-9h15 : pratique yoga à jeun

9h30-10h15 : pause + apporter son petit-déjeuner

10h30-11h30 : P.E.A.C.E. ( protocole d’empathie et d’abandon corporel et émotionnel )

11h30-12h30 : Pratique Yoga dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Riec-sur-Bélon Étiquettes évènement : Autres Lieu Riec-sur-Bélon Adresse Ville Riec-sur-Bélon lieuville 47.84557#-3.68781