Matinée un vin, un viticulteur à la Cave La Vigne Blanche Clessé Clessé Catégories d’évènement: Clessé

Saône-et-Loire

Matinée un vin, un viticulteur à la Cave La Vigne Blanche Clessé, 14 mai 2022, Clessé. Matinée un vin, un viticulteur à la Cave La Vigne Blanche Cave La Vigne Blanche de Clessé 793 Route de la Vigne Blanche Clessé

2022-05-14 – 2022-05-14 Cave La Vigne Blanche de Clessé 793 Route de la Vigne Blanche

Clessé Saône-et-Loire EUR Olivier DESROCHES, viticulteur à l’origine de la cuvée Mâcon-Villages Le Mont viendra échanger avec vous et vous expliquer son travail quotidien dans les vignes. contact@cavevigneblanche.fr +33 3 85 36 93 88 https://www.cavedeclesse.com/ Olivier DESROCHES, viticulteur à l’origine de la cuvée Mâcon-Villages Le Mont viendra échanger avec vous et vous expliquer son travail quotidien dans les vignes. Cave La Vigne Blanche de Clessé 793 Route de la Vigne Blanche Clessé

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Clessé, Saône-et-Loire Autres Lieu Clessé Adresse Cave La Vigne Blanche de Clessé 793 Route de la Vigne Blanche Ville Clessé lieuville Cave La Vigne Blanche de Clessé 793 Route de la Vigne Blanche Clessé Departement Saône-et-Loire

Clessé Clessé Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clesse/

Matinée un vin, un viticulteur à la Cave La Vigne Blanche Clessé 2022-05-14 was last modified: by Matinée un vin, un viticulteur à la Cave La Vigne Blanche Clessé Clessé 14 mai 2022 Clessé Saône-et-Loire

Clessé Saône-et-Loire