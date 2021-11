Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère, Drôme Matinée Théâtre : 2 Pièces Sinon Rien ! Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Isère

Drôme

Matinée Théâtre : 2 Pièces Sinon Rien ! Châteauneuf-sur-Isère, 21 novembre 2021, Châteauneuf-sur-Isère. Matinée Théâtre : 2 Pièces Sinon Rien ! Châteauneuf-sur-Isère

2021-11-21 14:30:00 14:30:00 – 2021-11-21

Châteauneuf-sur-Isère Drôme Châteauneuf-sur-Isère Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Avec la Troupe de Bonlieu de Chateauneuf sur Isère !



La recette des Entrées de Dimanche sera versée au profit de Yla,

souffrantdu syndrome de “Pallister Killian” de l’association “V’YLA VIE” agnesoullier@hotmail.fr +33 6 24 17 21 66 https://amicaledebonlieu.jimdofree.com/ Châteauneuf-sur-Isère

dernière mise à jour : 2021-11-15 par Valence Romans Tourisme Agence de Développement Touristique de la Drôme – source : Apidae TourismeAgence de Développement Touristique de la Drôme – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Isère, Drôme Autres Lieu Châteauneuf-sur-Isère Adresse Ville Châteauneuf-sur-Isère lieuville Châteauneuf-sur-Isère