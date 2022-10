Matinée sportive VTT, Marche ou Running Melle, 22 octobre 2022, Melle.

Matinée sportive VTT, Marche ou Running

Terrain de Loisirs l’épine Melle Deux-Svres

2022-10-22 08:00:00 – 2022-10-22

Melle

Deux-Svres

Matinée sportive le samedi 22 octobre à l’épine de Saint-Léger-de-la-Martinière.

VTT, marche ou Running à chacun son parcours, sa discipline, accessible à tous !

Pour les marcheurs et coureurs 5-8-12-15 ou 21km et pour les VTT 21-32-46 ou 56 km.

Départ du terrain de loisirs de l’Epine. Accueil à partir de 8h pour les VTT et à partir de 9h pour la marche.

Épreuve : 6€ pour les +12 ans.

A l’accueil boisson chaude et gâteaux.

Ravitaillement sur les circuits.

Un apéritif à l’arrivée.

Sur place, vente de gibier transformé par nos soins. Part de civet (200g avant cuisson) ou terrine de chevreuil (450g) 5€ l’unité.

Réservation avant le lundi 17 octobre au 06 65 56 35 06 ou 06 84 43 48 57

Organisé par l’A.C.C.A de St Léger-de-le-Martinière.

Melle

