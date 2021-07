Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre MATINÉE SPORT AU MANOIR Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

MATINÉE SPORT AU MANOIR Sucé-sur-Erdre, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Sucé-sur-Erdre. MATINÉE SPORT AU MANOIR 2021-07-10 – 2021-07-10 Rue de la Papinière Manoir de la Chataigneraie

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique EUR 10 Tous les samedis matin de 11h à 12h, David de l’agence KJ sport vous propose de vous défouler au Manoir !

Coach sportif et préparateur physique, quels que soient vos objectifs, KJ Sport vous accompagnera pour les atteindre.

