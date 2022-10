Matinée rencontre et dédicace avec Jacki Leclancher Putanges-le-Lac, 20 octobre 2022, Putanges-le-Lac.

Matinée rencontre et dédicace avec Jacki Leclancher

1 Grande Rue Locaux de l’Office de Tourisme Putanges-Pont-Ecrépin Putanges-le-Lac Orne Locaux de l’Office de Tourisme 1 Grande Rue

2022-10-20 10:00:00 – 2022-10-20 12:00:00

Locaux de l’Office de Tourisme 1 Grande Rue

Putanges-le-Lac

Orne

Jacki Leclancher sera heureux de venir vous dédicacer son roman » De Fil en Aiguille »

Gabrielle passe son enfance et sa jeunesse au Havre.

Elle fuit la ville sous les bombardements en 1940 et s’installe en Basse – Normandie avec son père et sa nièce. Elle est couturière.

Elle reconstruit sa vie avec ses amis, eux aussi évacués, sa radio, ses disques et la poésie.

Une vingtaine d’années plus tard, son petit-neveu, le jeune André, tisse son avenir avec les fils que lui tend son entourage immédiat, dont Gabrielle, qui lui ouvre des horizons colorés et différents.

Par touches légères et successives, les émotions, les évènements son peints, assemblés, mis en lien, et forment un patchwork d’images cousues ensemble pour raconter leurs vies.

Des vécus individuels et personnels qui contribuent à dessiner notre histoire collective.

Jacki Leclancher sera heureux de venir vous dédicacer son roman » De Fil en Aiguille »

Gabrielle passe son enfance et sa jeunesse au Havre.

Elle fuit la ville sous les bombardements en 1940 et s’installe en Basse – Normandie avec son père et sa…

Locaux de l’Office de Tourisme 1 Grande Rue Putanges-le-Lac

dernière mise à jour : 2022-10-03 par