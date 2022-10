[Matinée professionnelle] PLU bioclimatique 2 Pavillon de l’Arsenal Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

[Matinée professionnelle] PLU bioclimatique 2 Pavillon de l’Arsenal, 21 octobre 2022, Paris. Le vendredi 21 octobre 2022

de 09h00 à 12h00

. gratuit

Cette deuxième rencontre professionnelle au Pavillon de l’Arsenal consacrée au futur PLU souhaite permettre à chacune et chacun, acteurs de la conception, de la promotion, de la construction, de prendre connaissance plus précisément des principales dispositions du règlement, encore à l’étude. C’est également l’occasion d’interroger celles et ceux qui le conçoivent autour de deux tables rondes. La première abordera plus particulièrement les questions de morphologies urbaines, la seconde, les enjeux de la programmation et de l’attractivité. Quelle forme urbaine dessine le PLU bioclimatique ? Le règlement va-t-il déterminer une esthétique ? Comment la règle va-t-elle favoriser l’adaptation du bâti au changement climatique ? Quels outils le PLU mettra-t-il en place pour favoriser la mixité programmatique ? Comment programmer la ville du quart d’heure ? Peut-on rendre la densité désirable ? Introduction

Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la Maire de Paris Quelle morphologie à Paris demain ?

Yannick Beltrando, architecte urbaniste

Christiane Blancot, directrice d’études villes et formes, APUR Comment planifier Paris ?

Guillaume Hebert, Une fabrique de la Ville

Stephane Lecler, Directeur de l’urbanisme de la Ville de Paris

Michèle Raunet, Notaire associée, Directrice générale de Cheuvreux Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris Contact : https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/cycles-en-cours/debats-metropolitains/12555-plu-bioclimatique-2.html 0142763437 infopa@pavillon-arsenal.com https://www.facebook.com/PavillonArsenal https://www.facebook.com/PavillonArsenal https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/cycles-en-cours/debats-metropolitains/12555-plu-bioclimatique-2.html

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Pavillon de l'Arsenal Adresse 21 boulevard Morland Ville Paris lieuville Pavillon de l'Arsenal Paris Departement Paris

Pavillon de l'Arsenal Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

[Matinée professionnelle] PLU bioclimatique 2 Pavillon de l’Arsenal 2022-10-21 was last modified: by [Matinée professionnelle] PLU bioclimatique 2 Pavillon de l’Arsenal Pavillon de l'Arsenal 21 octobre 2022 Paris Pavillon de l'Arsenal Paris

Paris Paris