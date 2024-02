Matinée professionnelle du salon du livre de jeunesse Cinéma Première d’Arpajon Arpajon, jeudi 29 février 2024.

Table ronde réunissant Marie Desplechin, Mikaël Ollivier et Lou Khalifa, modérée par Rapahële Botte Jeudi 29 février, 09h30 Cinéma Première d'Arpajon Gratuit sur inscription auprès de l'association FLPEJR : coordination@sljeunesse.fr

Le thème du salon 2024 a pour objet de mettre en lumière les passerelles qui existent entre le livre et les autres disciplines artistiques, en particulier le spectacle vivant, le théâtre, le cinéma, l’art pictural… Elles s’enrichissent et dialoguent les unes avec les autres.

Le livre ouvre parfois le chemin de la curiosité, il est une source inépuisable d’inspiration : il permet à chacun·e de se plonger dans son propre imaginaire mais aussi de vivre d’autres aventures collectives en étant adapté à l’écran, sur une scène, en podcast ou encore tapis à histoires ! Il peut également être lui-même l’aboutissement matériel d’une démarche artistique ; des pièces de théâtre et des podcasts sont parfois devenus des albums, des bandes dessinées…

On pense notamment au roman Lumière de Carole Trébor (Rageot éditeur) adapté en bande-dessinée (éd. Glénat, coll. Vents d’Ouest), à la pièce de théâtre « Puisette et Fragile » de la compagnie Paradisiaque éditée sous la forme d’un album jeunesse illustré par Samuel Ribeyron (éd. Le Seuil Jeunesse) ou encore à l’album La chenille qui fait des trous d’Eric Carle (éd. Mijade) qui a fait l’objet de tapis à histoires.

De l’imagier au roman, du pop-up au documentaire, le livre ouvre les portes de la créativité et tisse des ponts vers d’autres disciplines artistiques, culturelles, mais également scientifiques. De façon plus ou moins artistique, il s’empare de leurs codes, de leur vocabulaire, pour immerger le·la lecteur·rice dans leur univers.

Cette matinée professionnelle concentrera ses réflexions autour de la littérature adolescente : comment chemine-t-elle avec d’autres disciplines ? Où et comment se font les croisements et les rencontres ? Qu’en est-il du « terreau », de l’inspiration des créateur.rices ? Et surtout, ces passerelles peuvent-elles être un levier pour s’adresser aux jeunes adultes ? Et si oui, comment s’en emparer ?

Trois professionnel·les nous livreront leurs regards :

Marie Desplechin, journaliste, romancière pour la jeunesse et pour adultes, régulièrement primée, a écrit de nombreux roman et albums, des scénarios (le film d’animation La traversée réalisé par Florence Miailhe, 2021, adaptation de son roman Séraphine en cours…). Elle a également participé à l’écriture de podcasts (« Les Bestioles » sur France Inter) et plusieurs de ses titres ont fait l’objet d’adaptations dans le domaine éditorial ou à l’écran ;

Mikaël Ollivier est un « raconteur d’histoires » comme il le précise lui-même. Il a publié de nombreux romans (jeunesse et adulte) et signe des scénarios de films et de séries. Son œuvre témoigne de son parcours éclectique. Premier rôle, son dernier roman (mention spéciale du Prix Vendredi, 2023), est un véritable hommage au cinéma tandis que Celui qui n’aimait pas lire (La Martinière jeunesse, 2024) témoigne de son chemin d’écrivain ;

Lou Khalifa est comédienne et metteuse en scène de la pièce Queen Kong, adaptée du roman éponyme d’Hélène Vignal (éd. Thierry Magnier, coll. L’ardeur, 2021), par la compagnie Les Nerfs Vagues.

Cette table ronde sera modérée par Raphaële Botte, journaliste pour Mon Quotidien, la revue Dada et Télérama.

La matinée se conclura par une visite du salon du livre de jeunesse.

Informations pratiques

Cinéma Première

13, avenue du Général-de-Gaulle 91290 Arpajon

